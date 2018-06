Hoogleraar chemie schrikt van drugslab in garagebox waar dode man woonde: 'Het lijkt wel Breaking Bad'

Wat er precies misging, moet onderzoek uitwijzen. De kans is groot dat er in het lab XTC of MDMA gemaakt werd, drugs waar Brabant om bekendstaat. ,,Het kan zijn dat de laborant veel te lang heeft doorgewerkt of heeft geslapen in de afgesloten ruimte" zegt Meijer. ,,Vooral met warm weer kunnen de dampen desastreus zijn."



Zelf werkt Meijer ook in een lab: ,,Ik ben wel eens in een kleine opslagruimte met dit soort spul – en dan is er dus afzuiging – maar dat houd je maar een paar minuten vol." Hij zegt dat hij er nooit langer dan een paar minuten kan zijn. ,,Laat staan een dag werken, eten of zelfs slapen."