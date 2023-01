Hoogwater in de regio: ‘Indrukwekkend, maar ook bewust’

Miljoenen­winst op coronates­ten in Eindhoven en Helmond dreigt te verdampen door geruzie

ROERMOND - Van de miljoenenwinst die is gemaakt door coronatesten in de GGD-teststraten in Eindhoven, Helmond, Eersel en Valkenswaard blijft niks over als de betrokken zakenlui niet stoppen met ruziën. De rechter in Roermond heeft daar maandag voor gewaarschuwd in een van de procedures die over en weer zijn aangespannen.

17 januari