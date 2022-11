Hugo van Rooij helpt mensen uit de kou: ‘Daklozen zijn slim, die weten hoe ze moeten overleven’

met videoEINDHOVEN - ,,De warmte is de mensen afgenomen, ik wil de mensen een stukje warmte teruggeven” zegt Hugo van Rooij. Woensdag 21 december deelt hij voor de Catharinakerk in Eindhoven elektrische kacheltjes, dekentjes en voetzakken uit aan mensen die deze warmte nodig hebben

,,Dit kan niet waar zijn. Ik heb veel meegemaakt, maar wat ik nu tegenkom verslaat alle records” zegt Hugo van Rooij van Stichting (Z) onder dak (hulp aan daklozen). Van Rooij, bekend van onder meer het daklozendiner, kreeg via zijn stichting meldingen binnen van mensen die thuis letterlijk in de kou zitten. Hun noodkreet: ,,Hugo kom je me helpen?”

Volledig scherm Hugo van Rooij deelt vier pallets vol © Karin Rosendaal

Honderden Eindhovenaren in problemen

Nu het buiten kouder wordt, worden de verhalen die hij hoort schrijnender. Van Rooij zet zich al veertien jaar in voor de daklozen in de stad, maar wat hij tegenwoordig meemaakt is ongekend. ,,Ik ben geschrokken hoe het op dit moment is. Volgens mij zijn er geen tientallen, maar honderden Eindhovenaren die problemen hebben.”

Quote Onder een muf dekentje probeerde ze warm te blijven Hugo van Rooij, Stichting (Z) onder dak

Wat Van Rooij nu tegenkomt zijn mensen die een dak boven hun hoofd hebben, maar het koud hebben. Er is veel armoede. Mensen zijn bang dat ze energierekening niet meer kunnen betalen. ,,Een alleenstaande mevrouw had de verwarming uitgezet. Onder een muf dekentje probeerde ze warm te blijven. Haar kerstversiering bleef in de kast. Ik heb haar een voetenzak gegeven, dan heeft ze in ieder geval warme voeten.”

Vier pallets met producten

Van Rooij wil met zijn actie mensen die thuiszitten en niet rond kunnen komen helpen. ,,Daklozen zijn slim, die weten hoe ze moeten overleven en vinden wel een plekje. Maar deze mensen, veelal ouderen en alleenstaande, maar ook gezinnen, weten niet waar ze steun moeten vragen.”

Vier pallets met zevenhonderd artikelen staan klaar en er zijn nog goederen onderweg. Elektrische kacheltjes, dekentjes en voetzakken, en zolang de voorraad strekt voor iedere bezoeker een warmwaterzak. Op woensdag 21 december, voorafgaand aan het daklozendiner, staat Van Rooij voor de Catharinakerk in Eindhoven met alle spullen. Mensen die deze warmte nodig hebben, kunnen vanaf 13.00 uur één product, per gezin afhalen.

Quote Schaam je niet. Jullie kunnen er niks aan doen Hugo van Rooij, Stichting (Z) onder dak

Van Rooij heeft nog één belangrijke boodschap voor de Eindhovenaren die in de kou zitten. ,,Schaam je niet en kom! Jullie kunnen er niks aan doen. De rekeningen zijn verhoogd en de warmte is jullie afgepakt. Niemand mag in de kou zitten.”

Van Rooij hoopt een voorbeeld te zijn voor anderen en hoopt dat meer mensen, bedrijven zijn initiatief steunen. Wie mee wil helpen en wil doneren kan contact opnemen via: stichtingzonderdak.nl. ,,Hoe meer hoe beter, We komen altijd tekort”, aldus Van Rooij.