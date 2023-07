Huisuitzetting dreigt voor Gert, de TU/e-docent zonder salaris

Door PSV begeerde aanvaller Sávio kost vele miljoenen bij lichten koopoptie

PSV is op dit moment in onderhandeling met het moederbedrijf achter Manchester City om de Braziliaanse aanvaller Sávio opnieuw naar Eindhoven te halen. De huidige technische leiding is overtuigd van het talent van de 19-jarige Zuid-Amerikaan, die recent bij Brazilië onder 20 een prima indruk maakte.