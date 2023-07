Hulp is belangrijker voor Eindhovense stalkster dan (werk)straf, aldus rechter

Elektri­sche auto’s als ‘batterijen op wielen’: Brabantse laadpalen kunnen straks terugleve­ren aan het net

EINDHOVEN/ETTEN-LEUR - Je elektrische auto opladen als er veel stroom beschikbaar is op het net en weer óntladen op andere momenten. Het is de toekomst, stellen experts. Dus worden publieke laadpalen in Brabant nu al geschikt gemaakt om ook elektriciteit terug te kunnen leveren.