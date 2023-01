Hülya was 43 en had borstkanker: ‘Toen ik iets in mijn borst voelde, nam ik het eerst niet serieus’

Waalrese meesterver­val­ser doet nog één keer zijn verhaal in Eindhoven

EINDHOVEN - Het was een van de meest opmerkelijke theatershows van 2020, maar toen kwam corona. Nog één keer doet meestervervalser Geert Jan Jansen in ‘True Copy’ nu zijn verhaal in Nederland: donderdag 26 januari komen echt en nep samen in Natlab.

16 januari