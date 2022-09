Huurder van woningcorporatie mag in Eindhoven toch student op kamers nemen

Atelierrou­te: Kunstlief­heb­bers kunnen binnenkij­ken, kunste­naars zetten zich op de kaart

In het eerste weekend van oktober, zaterdag 1 en zondag 2 oktober, wordt de jaarlijkse Atelierroute ‘Eindhoven en regio’ gehouden. De gelegenheid voor kunstliefhebbers om twee dagen binnen te kijken in de ateliers van diverse kunstenaars. Maar ook een kans voor kunstenaars om te laten zien wat ze in huis hebben

26 september