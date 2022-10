IJzer smeden of 3D-printen: alles kan bij het StadsHobbycentrum

Het StadsHobbycentrum Eindhoven bestaat al sinds 1992. Het is een plek voor alle 50-plussers uit de regio Eindhoven die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. De 550 leden, van wie er 70 een hobby begeleiden, kunnen kiezen uit een ruim aanbod van activiteiten.

Het centrum is gehuisvest in een voormalige rooms-katholieke meisjesschool. Het gebouw is bijna niet veranderd en de sfeer van toen is nog steeds voelbaar. Een van de leden die dat kan weten is Hélène Boselie. Ze groeide op aan de Sint-Josephlaan en ging hier ooit naar school.

Gepensioneerde juf

Als klein meisje liep ze door de gangen en nu, vele jaren later, is ze een gepensioneerde juf die les gaf in gezondheidskunde en handvaardigheid. Boselie: „Het klinkt misschien gek, maar dat de school amper veranderd is, vind ik heerlijk. Ik geniet ervan om hier mijn hobby’s te kunnen uitvoeren. Ik besef wel dat het bijzonder is dat ik nog steeds naar school ga”, zegt ze lachend.

Buiten op het oude schoolplein is Hans Deeben bezig met het stoken van de raku-oven. Deze oven, waarbij zowel rook als vuur wordt gebruikt om unieke patronen en ontwerpen in aardewerk te maken, wordt gestookt met propaan en bereikt temperaturen tot ongeveer 1000 graden Celsius. Deeben: „Raku stoken is een specifiek keramisch bakproces. Het leuke is, je hebt nooit een idee hoe het uit de oven komt.”

Steenkappen

Chris de Jong is aan het ‘steenkappen’, niet te verwarren met beeldhouwen. De Jong: „Ik gebruik van alles, zoals serpentijn, albast en speksteen. Ik kijk naar de ruwe vorm van de steen. Bij sommige kun je er iets op tekenen en dat gebruiken als richtlijn. Bij andere stenen begin ik gewoon en dan zie ik wel wat eruit komt. En dan breekt er weleens iets af, maar ja, dan verander je gewoon je idee en ga je weer door.”

Quote We zitten niet stil, we proberen continu nieuwe hobby’s uit Penningmeester Tea Deeben

Afval bestaat niet

Het is duidelijk dat bij het centrum de term ‘afval bestaat niet’ van toepassing is. Sieraden worden gemaakt van koffiecups of beelden van tangen. De leden zijn creatief en vertellen graag over hun passies.

Voorzitter Jan van den Poel en penningmeester Tea Deeben zijn met recht trots op het centrum. Van der Poel: „In oktober bestaan we dertig jaar. Vijftien jaar daarvan ben ik hier voorzitter. De tijd vliegt.”

Deeben: „We zitten niet stil, we proberen continu nieuwe hobby’s uit. We gaan met de tijd mee. Je kunt hier ijzer leren smeden, maar ook leren hoe je 3D kunt printen.”