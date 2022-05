Illegale pokeravonden vonden plaats in Lichttoren: ‘Die man lachte dat hij net 10.000 euro was verloren’

Een jaar of 30 tot 40 oud, leren jasjes, nette overhemden, sneakers, prijzig klokje om de pols: als bewoners van de Lichttoren er anderhalf jaar geleden op beginnen te letten, zien ze steeds vaker dezelfde soort mannen gezamenlijk een appartement binnenglippen. Meestal rond een uur of acht. In de maanden erna sijpelt er ook door wat er achter de gesloten deur plaatsvindt: gokken met grof geld.