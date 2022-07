‘Immersieve’ theaterbeleving op industrieterrein is indrukwekkend gevecht tussen licht en donker

RecensieEINDHOVEN - Koptelefoon op, wilgentak in de hand en wandelschoenen aan je voeten. We wandelen over dat wat er over is van een bedrijventerrein als iedereen naar huis is. Een leegte die met een warme avondzon nog te doen is, al ben ik toch wel blij dat er hier en daar nog iemand loopt met een koptelefoon.