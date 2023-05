In de avonduren elk uur lichtshow rond beeld van ‘de grote vriendelijke Gerard Philips’ op Strijp-T

VOORBESCHOUWING Zestien opties voor de basis, maar geen keu­zestress bij PSV: ‘Niet moeilijk om eerlijk te zijn naar elkaar’

In aanloop naar het treffen met Fortuna Sittard van zondagavond sprak PSV-trainer Ruud van Nistelrooij over de krachtsverschillen in zijn selectie. Volgens de coach ligt het niveau van een behoorlijk aantal PSV-spelers heel dicht bij elkaar en kan hij voor elk duel kiezen uit pakweg zestien spelers voor de basis. ,,We willen de huidige lijn doortrekken en ons doel bereiken. Niks laten liggen”, gaf hij aan.