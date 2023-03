In de wolken: 5 x foto's van roze lucht in Eindhoven

Waarom stapte het Anna Ziekenhuis niet meteen naar politie na verdacht sterfgeval?

GELDROP - Het is logisch dat het Anna Ziekenhuis niet meteen naar de politie stapte toen in 2011 het eerste vermoeden rees dat een of meer patiënten mogelijk met opzet een insuline-injectie was toegediend. Dat zegt Thea Sijbesma, die sinds kort voorzitter is van de Raad van Bestuur.