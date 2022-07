In dit gebouw in Eindhoven komt een 24-uurs opvang voor daklozen: omwonenden boos over gang van zaken

Eindhoven wil 35 daklozen huisvesten op Fuutlaan, centrale locatie voor 24-uurs opvang bij Villapark

EINDHOVEN - Het deels leegstaande pand aan de Fuutlaan 10 in Eindhoven, aan de rand van het Villapark in Tongelre, is in beeld voor een dak- en thuislozenopvang met 35 plekken.

8 april