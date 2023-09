In Eindhoven werd 15 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

De koning van de online kansspelen: bijna alle gokkers zetten hier hun geld in

Ergens in Eindhoven, verscholen in een onopvallend kantoorpand, delen croupiers kaarten voor de camera en draaien servers overuren voor onlinecasino’s. Tienduizenden gokkers die weleens inloggen voor een wedje via internet komen hier terecht, vaak zonder dat ze het zelf weten. De koning van de online kansspelen komt uit Eindhoven: welkom bij Stakelogic.