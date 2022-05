In je eigen buurt op zoek naar de ‘big five’ van de vogels: ‘Met meer groen in je tuin, komt er meer leven’

EINDHOVEN – Op zoek naar vogels, alleen niet in de natuur maar in je eigen woonwijk. Bewoners van de Eindhovense wijk Berckelbosch gingen zaterdag op vogelsafari. ,,Met minder tegels en meer groen in je tuin, zorg je voor een betere biodiversiteit.”

Gewapend met verrekijkers gingen de Eindhovense wijkbewoners op zoek naar de ‘big five’ van de stadsvogels. Gezocht werd naar de huismus, merel, spreeuw, zwarte roodstaart en de gierzwaluw.

,,De gierzwaluw ziet je huis als een rots", vertelde Timo Roeke, stadsvogelgids Vogelbescherming Nederland (VBN). ,,Als je hier dus rondkijkt door de ogen van de gierzwaluw, zie je veel rotsen.” Bij de bouw van de huizen in de wijk is volgens hem gebruikgemaakt van zogenaamde nestelstenen. ,,Daardoor zien we hier veel gierzwaluwen.”

Minder tegels, meer groen

Het was voor het eerst dat de ‘woonwijksafari’ werd gehouden. Dat deed VBN samen met tuincentrum Soontiëns en ontwikkelaar Ballast Nedam Development (BND), dat de wijk Berckelbosch ontwikkkelde. Dat steeds meer tuinen vol liggen met tegels, is natuurliefhebbers een doorn in het oog. ,,We hebben in Nederland zes miljoen tuinen. Als je kiest voor minder tegels en meer groen, help je zelf mee aan een betere biodiversiteit.″

Daar denken ze bij Soontiëns ook zo over. ,,Onze boodschap is een groene", zegt Martijn van der Loo van het tuincentrum. ,,Groen in de stad is goed voor de leefomgeving van mensen. Denk bijvoorbeeld aan een betere luchtkwaliteit, en met groen in je tuin heb je ook minder last van ‘natte voeten’ dan met tegels, die het water minder goed laten weglopen.” Hij heeft een tip om de juiste tegels te verwijderen: ,,Tegels waar mos op groeit, kunnen weg. Want op tegels die je veel gebruikt, groeit geen mos.̋

De juiste planten in je tuin

Na een introductie bij Soontiëns vertrok de groep met een huifkar naar de wijk. Een leerzame tocht, vond buurtbewoner Pauline. ,,Ik heb vandaag veel geleerd over de juiste planten in je tuin. Ik ben dol op rozen en je denkt snel dat daar wel bijen wel op af komen. Maar Timo vertelde juist dat alleen enkelbloemige en half gevulde rozen bijen trekken omdat de bijen bij deze soorten bij het stuifmeel kunnen komen. Dat is nou een goede tuintip.̋

Michiel Blom, ontwikkelaar bij BND, hoopt dat dit soort initiatieven bijdraagt aan een fijne leefomgeving in stedelijk gebied. ,,We willen plaatsen waar mensen graag willen zijn én waar ze zich prettig voelen. In Berckelbosch hebben we, samen met onze partners gewerkt aan een wijk met aandacht voor mens, dier en klimaat, een natuurinclusieve wijk dus.̋