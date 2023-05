In Zuidwester komen studio’s voor ex-daklozen: ‘Buurt hoeft zich geen zorgen te maken’

VERTREK Ruud van Nistel­rooij emotioneel en per direct weg bij PSV na ‘giftige pijl’ vanuit de spelers­groep

Bij PSV is Ruud van Nistelrooij per direct geen trainer meer. Hij stapt op na de onrust bij de club en nadat hij in onmin leefde met de assistenten. Tot dinsdagavond laat is er al overleg geweest bij de club, tussen directie en stafleden. Dat werd woensdagmorgen hervat. Doordat het verhaal naar buiten is gekomen dat door enkele spelers klachten over de coach zijn neergelegd bij de directie was een onwerkbare situatie ontstaan, die door betrokkenen zelfs als PSV-onwaardig wordt getypeerd.