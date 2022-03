Ineke Maas-Verbei (1942 – 2022) begeleidde 108 vakantieweken voor De Zonnebloem

Eindhoven­se en Veldhoven­se presente­ren boek over borsten; ‘Elke vrouw heeft er wel een haat-liefdever­hou­ding mee’

VELDHOVEN/EINDHOVEN - Goed voor je borsten zorgen, is goed voor jezelf zorgen, dat is de kern van het boek dat de Eindhovense Claudia van het Kaar en Isabel Timmers uit Veldhoven zaterdag 19 maart presenteren. Het boek BOOBs, een Boek Open Over Borsten biedt een holistische kijk op borsten en gaat niet alleen over het uiterlijk, maar ook over het ‘innerlijk’: hoe vrouwen hun borsten beleven.

