Inge brengt moeder (85) toch terug naar verpleeghuis: ‘Kan dit niet veel langer volhouden’

‘Goed Fout’ in Ton Smits Huis: cartoons die nu niet meer zouden kunnen

17:33 EINDHOVEN - Cartoons van halfnaakte zwarte vrouwen in rieten rokjes, blanke slavinnen in het Midden-Oosten en opdringerige bazen op kantoor. Ooit was het volstrekt normaal om deze te tekenen, zo laat de uiterst actuele expo ‘Goed Fout’ in het Ton Smits Huis in Eindhoven zien.