Ingrijpende verkeersmaatregelen in Eindhovense wijken: gemeente wil twee bruggen afsluiten

Klusbak­fiets stopt in Eindhoven: ‘Het loopt fantas­tisch, maar gezondheid gaat voor’

EINDHOVEN - Na anderhalf jaar gaat de Klusbakfiets in Eindhoven stoppen. Niet omdat het geen succes is, maar door gezondheidsredenen kan eigenaar Tim van Mierlo niet doorgaan. Het liefst ziet hij dat iemand het overneemt, maar vooralsnog is dat niet gelukt.

23 november