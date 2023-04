Initiatiefnemers over foute namen op Eindhovens oorlogsmonument: ‘Als je gaat schrappen, waar eindig je dan?’

Hotelka­mers voor daklozen om hun leven weer op de rit te krijgen: ‘Met wat begelei­ding zijn ze soms al geholpen’

EINDHOVEN - Bij hotel The Social Hub bij het Eindhovense station zijn twee kamers vrijgemaakt voor economisch daklozen; mensen die door faillissement, scheiding of baanverlies hun huis verloren en op straat belandden. De groep groeit snel, maar is relatief makkelijk te helpen.