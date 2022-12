Internationale soundtrack voor expatstad Eindhoven: ‘Muzikale culture clash’

EINDHOVEN - Vorige week kwam zijn EP Party in Nomansland uit. Op 23 december is er een gelijknamig feest in de Effenaar. Igor Sekulovic wil vanuit Eindhoven een nieuwe, internationale muziekstroming in beweging zetten.

Een drone vliegt over het Klokgebouw op Strijp-S, op het dak van de klokkentoren staat een gitarist te spelen. Het is de beginscène van de nieuwe videoclip van This is Lovski, het alias van de Eindhovense producer en artiest Igor Sekulovic (36).

Behalve in Eindhoven werd er voor de clip gefilmd in Benin en New York. Het nummer is afkomstig van de vorige week verschenen EP Party in Nomandsland, een samenwerking met de Nigeriaanse gitarist Kaleta (die onder meer werkte met Fela Kuti en Lauryn Hill), en tevens de voorbode van een gelijknamig feest op 23 december in de Effenaar, afgesloten met een liveoptreden van This is Lovski, met ook gitarist Levi Smeets en drummer Kasper van der Voort.

Quote Je hoort nieuwe muziek, je proost, zet je hoofd uit, niemand vindt iets van elkaar of heeft een oordeel Igor Sekulovic

,,Supergave clip geworden!”, juicht Sekulovic in zijn studio in Popei in Eindhoven. ,,Ik vroeg aan een medewerker van de technische dienst hier: ‘Mogen we even de stroboscoop uit de zaal schroeven?’ Dat mocht en die hebben we in de klokkentoren gezet. Als we dan toch helemaal daarboven mochten komen, moesten we het ook echt bad ass doen. We hebben een van de vetste drone-operators ingehuurd en alles van bovenaf laten filmen. Waanzinnige beelden.”

Projekt Rakija

Het idee voor Party in Nomansland werd in coronatijd geboren. ,,Ik zat hiervoor in Projekt Rakija, een Balkanband en tevens mijn afstudeerproject aan de Rockademie in Tilburg. Met de band was ik vooral bezig met muziek opnemen en live spelen, veel op grote festivals. Met This Is Lovksi werd het door corona allemaal anders. Niemand wist hoelang dit ging duren.”

Hoewel hij van oudsher een rockgitarist is, verdiepte de Eindhovenaar zich tijdens de coronaperiode meer in rootsmuziek uit Afrika, de Cariben en het Midden-Oosten, en hippere elektronische muziek. Het resultaat was een eclectische mix die hij Bosnian Tropical Electro doopte, zoals te horen op de nieuwe EP. Hierop staat ook een track samen met de Caribische soca-artiest Wetty Beatz.

Quote Internatio­nals zijn hier al heel veel, maar muzikaal was er nog niet echt iets wat hier bij aansluit Igor Sekulovic

Culture clash

Poppodium De Effenaar zag er een concept in voor een clubavond en produceert het nu samen met Sekulovic, met steun van Cultuur Eindhoven. ,,Geweldig. Want dit is precies wat ik wil. Mensen van alle achtergronden bij elkaar brengen op een feest zonder regels in niemandsland, tussen de landsgrenzen. Je hoort nieuwe muziek, je proost, zet je hoofd uit, niemand vindt iets van elkaar of heeft een oordeel.”

Dat past heel goed bij Eindhoven, zegt Sekulovic. ,,Eindhoven is een stad in ontwikkeling en heeft de allure om een metropool te worden. Internationals zijn er al heel veel, maar muzikaal was er nog niet echt iets wat hier bij aansluit. Ik zoek naar een nieuwe muzikale culture clash en een nieuw publiek.”

Igor Sekulovic werd geboren in Banja Luka in Bosnië en vluchtte toen hij tien was met zijn familie naar Nederland. Zijn wortels spelen nog steeds een belangrijke rol in zijn muziek - de Eindhovenaar remixte onlangs nog met Balkan beat-pionier Robert Soko een track van Amsterdam Klezmer Band - maar de Balkan is nu meer onderdeel geworden van zijn eclectische mix. ,,Het lijkt me heel gaaf om vanuit deze stad de kartrekker te worden van een nieuwe, internationale muziekbeweging waarin verschillende werelden ‘connecten’. Juist Eindhoven biedt heel veel kansen voor wat ik wil maken.”

Party in Nomansland, vrijdag 23 december Effenaar Kleine Zaal. Met dj’s Barrio, Dawn Panty en Elvin Usidame en This is Losvki, aanvang 20.00 uur