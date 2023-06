Inwoners Eindhoven ergeren zich groen en geel aan ganzen: ‘Mensen zijn er soms bang voor’

Kinderen kijken hun ogen uit: volop politie en brandweer op 112-dag in Veldhoven

VELDHOVEN - In de bakfiets werd het kletsnat en ook fietsen met een rieten mandje met inhoud hadden pech. Ze stonden geparkeerd aan de achterzijde van de Jumbo aan de burgemeester van Hoofflaan in Veldhoven: precies tegenover de crashtender, het blusvoertuig van de brandweer, dat met het dakkanon liet zien over een worplengte van 76 meter water te kunnen spuiten.