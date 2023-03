Jackie bedenkt thuisdates: 'Voor als je iets nieuws wil proberen'

indebuurt.nlWat doe jij tijdens een date? De kans is groot dat je nu denkt aan een bioscoopje pakken, uiteten bij je favoriete restaurant of een wandeling maken. Maar wat doe je als je een keer iets anders wil? Volgens de Eindhovense Jackie Hendrikx en haar vriend Rick Jongen is het goed voor je relatie als je af en toe iets nieuws doet. Daarom bedacht zij Het Date Pakket.

“Het Date Pakket is een soort HelloFresh-box. Maar in plaats van ingrediënten voor een lekkere maaltijd vind je er alles in wat je nodig hebt voor een leuke date”, legt Jackie uit. “Een pakket bevat een activiteit, een hapje en een drankje en is helemaal ontwikkeld in één thema.”

Inspiratie zoeken

Even een stukje terug. Het is december 2021, nog net in coronatijd, als Jackie en Rick nadenken over een nieuwe date. Voor inspiratie zijn ze op internet aan het scrollen, maar de meeste dates hebben ze al gehad. Jackie vertelt: “Het is niet zo dat we denken dat we alles al hebben geprobeerd, hoor. Maar er kwam wel een vraag in ons op: wat nou als er een pakket zou bestaan waarmee je een volledig verzorgde date bij je thuis houdt?”

Een date definiëren

Met die vraag ging Jackie aan de slag. “De eerste vraag: wat is een date? Rick en ik hadden daar zelf een beeld bij, maar we gingen het rondvragen om ons heen. De ene persoon vindt een avondje netflixen al een date, de ander wil wel echt het huis uit. Voor nog een ander hoort er een hapje en drankje bij. Uiteindelijk heb ik zo Het Date Pakket bedacht”, zegt Jackie.

Iets nieuws proberen

Ook heel belangrijk volgens Jackie en Rick: doe af en toe iets nieuws. “Elke keer in hetzelfde restaurant hetzelfde gerecht bestellen voelt voor mij als een sleur. Als iets wat normaal is”, vertelt Jackie. “Begrijp me niet verkeerd, dat soort dingen doen wij ook. Maar als je iets nieuws probeert, leer je elkaar weer een beetje beter kennen. Dan heeft de andere een heel natuurlijke reactie op de activiteit, die je als partner ook als eerste ziet. Rick en ik hebben ervaren dat wij daardoor dichter naar elkaar toegroeiden.”

Gesprek beginnen

Het Date Pakket bevat hulpmiddelen om een gesprek te beginnen of om elkaar met creatieve activiteiten op een nieuwe manier te leren kennen. “Denk aan gespreksstarters, het soort vragen dat je ook op theezakjes vindt. Bijvoorbeeld in het Little Italy-pakket, daar zit limoncello bij als drankje. Een vraag bij deze citroenlikeur is: wanneer heb je van een zure situatie iets zoets gemaakt?”

Elkaar natekenen

De activiteiten in het pakket zijn eigenlijk geheim, want het is volgens Jackie de verrassing die de date leuk maakt. “Om toch iets te verklappen: in het Night in Paris-pakket krijg je een leeg vel en houtskool. De bedoeling is dat je elkaar natekent, zoals op dat beroemde schilderspleintje in de Parijse wijk Montmartre (Place du Tertre, red.).”

Volledig scherm Zo ziet het Little Italy-pakket er vanbinnen uit. Het programmaboekje is een soort stappenplan voor een leuke dateavond © indebuurt Eindhoven

Creativiteit en techniek

Dat vindt Jackie het allerleukste, dit soort creatieve ideeën bedenken. Die creativiteit en interesse in techniek zat er al vroeg in. “Mijn studentenkamer stond vol met zelfgemaakte schilderijen en knutselwerken. Ik dacht: als ik iets niet kan betalen, kan ik het zelf máken.” Het beginnen van een eigen bedrijfje in datepakketten lijkt een spontane keuze, maar Jackie wist al tijdens haar studie Industrieel Ontwerpen dat ze ooit met een eigen product wilde starten. “Ik wist alleen nog niet wat voor product.”

Mooiste compliment

Om die reden vindt Jackie een compliment over de hoeveelheid details in zo’n Date Pakket het mooist. “Dat is echt een waardering voor mij als bedenker. Ik ben er veel tijd aan kwijt. Alles bij elkaar is dat zo’n drie tot vijf maanden, waarvan ik er twee bezig ben met alles uitwerken en regelen.” Tijdens dat uitwerken wordt het pakket ook getest. “Uiteraard test ik een pakket met Rick samen. Daarnaast heb ik een testpanel van vier tot zes koppels die mij helpen door feedback te geven.”

Lokale ondernemers

Nog een detail: Jackie werkt samen met lokale ondernemers. Zij verzorgen de hapjes en drankjes. Voorbeeldje: in het Little Italy-pakket vind je limoncello van Che Dona Luce, vlees van Slagerij Reinders, wijn van Wine & Nuts en kaas van Kaaz Valkenswaard.

Ook leuk na corona?

Niet iedereen was meteen overtuigd van haar idee, vertelt Jackie eerlijk. “Je betaalt 60 euro voor een verrassing. Dat is zeker in het begin lastig, als mensen je nog niet kennen. Ook dachten vrienden van me dat het Date Pakket minder goed zou werken na de coronatijd. Dan willen mensen juist naar buiten in plaats van thuis daten.”

Geen oppas regelen

Toch is de ervaring tot nu toe positief. “Het Date Pakket is bijvoorbeeld ideaal voor ouders met jonge kinderen. Zij hebben soms te weinig tijd om een oppas te regelen. Met deze date krijgen ze de kans om aandacht voor elkaar te hebben, zonder van alles te hoeven regelen. Mijn doelgroep is verschillend. Niet alleen voor ouders; het is ook gewoon leuk voor een stelletje dat een keertje iets anders wil”, legt Jackie uit.

Abonnement op dates

Jackie vervolgt: “Dat er al meerdere koppels zijn die alle vier de datepakketten hebben geprobeerd, is voor mij het beste teken. Het betekent dat ze terugkomen, dat ze het leuk vinden. Mijn doel is om iedere vijf maanden een nieuw pakket te maken en abonnementen aan te bieden. Met een abonnement krijg je een keer in de paar maanden een leuke nieuwe date.”

