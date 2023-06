Jasper van den Ende wint fotografieprijs met expres overbelichte foto's

Bedrijvig­heid in Gel­drop-Mier­lo op slot door ruimtege­brek: inschikken, omhoog of de grond in

GELDROP-MIERLO - Er moet íets gebeuren om er voor te zorgen dat de bedrijvigheid in Geldrop en Mierlo meer ruimte krijgt. Letterlijk. Want voor groei en nieuwe bedrijfsvestigingen is geen plek meer. Economie-wethouder Frans Stravers (DGG) denkt aan bouwen in de hoogte, ondergronds of aan ‘inschikken’.