Jeugd zorgt voor Glow-spektakel bij het Van Abbemuseum: ‘Ze werken puur vanuit het hart en het gevoel’

Verleden, heden en toekomst van de stad geprojec­teerd op station Eindhoven Centraal

EINDHOVEN – Een lichtkunstwerk dat Eindhoven en zijn bezoekers verbindt. En dat bovendien past binnen het Glow-thema Urban Skin. In de uitwerking daarvan vonden chipgigant ASML en lichtkunstenaar Dirk van Poppel elkaar. Het resultaat is geprojecteerd op het station en The Social Hub.

16 november