John van den Oetelaar: ‘Twaalf jaar hoofdredacteur, het was een geweldige, onrustige maar mooie rit’

met video Ontzetting na autobran­den in Eindhoven: ‘Wat bezielt zo iemand?’

EINDHOVEN - Midden in de nacht werden ze opgeschrikt door ploffen, knallen, gevolgd door een immense vuurzee en sirenes. Tien auto's op de parkeerplaats voor een flat aan de Urkhovenseweg in Eindhoven gingen in vlammen of raakten zwaar beschadigd. De eigenaren konden slechts machteloos toekijken. ,,Ik hoop dat ze de dader pakken, wat bezielt zo iemand?”

27 juni