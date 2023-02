Jong PSV dankzij beestachtig goede goals van Van Duiven langs Almere City FC

Klimaatac­ti­vist Hans uit Veldhoven komt aan in India, mét een opgehaald bedrag van 15.000 euro

VELDHOVEN/CALCUTTA - Hans Verdonschot is aangekomen in Kolkata, India. Na drie weken reizen is hij grandioos ontvangen bij Calcutta Rescue. Hij heeft hij 15.000 euro opgehaald.

18:56