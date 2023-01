Jong PSV zit telkens nét aan de verkeerde kant van de score en verliest opnieuw, tegen VVV

Rock-’n-roll groep laat oude tijden herleven in Bests’ verzor­gings­huis

BEST - Het dak ging eraf in het verzorgingshuis in Best. De beentjes van de vloer. Rock-’n-roll groep Mess Around uit Best neemt bewoners van Kanidas en Nazareth zondagmiddag mee op de muziek, zang en dans uit hun tiener jaren. Vandaag voelen zij zich even weer jong en energiek.

