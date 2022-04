Jonge garde wil bouw digitaliseren; Studenten en bouwbedrijf Hurks slaan handen ineen

Staat stapt niet in campussen: minister Adriaan­sens ziet ook niets in investe­rings­toets bij overname zoals High Tech Campus

EINDHOVEN/DEN HAAG - Een staatsdeelneming in technologiecampussen zoals in Eindhoven en Helmond is volgens minister Adriaansens niet aan de orde. Ook in een toets bij een buitenlandse overname van zo'n campus ziet de minister van economische zaken niets. Een Kamermeerderheid had juist om bescherming van deze campussen gevraagd.

14 april