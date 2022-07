Jonge mannen uit Eindhoven opgepakt met grondstoffen voor synthetische drugs

De politie hield hen in de nacht van maandag op dinsdag aan. Dat gebeurde rond 02.30 uur op de Eindhovenseweg-Zuid in Best. Eén van de mannen reed in een busje, twee anderen reden daar vlak achter in een auto. ,,Uit waarnemingen van politiemensen was gebleken dat de twee voertuigen bij elkaar hoorden. De inzittenden van de beide wagens waren eerder die nacht namelijk in elkaars bijzijn gezien.”