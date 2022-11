Jongen roerloos op de grond na klap en harde trap tegen hoofd in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij een ruzie na een avond stappen in Eindhoven is een jongen tegen de grond geslagen en daarna hard op zijn hoofd getrapt. Het slachtoffer lag daarna roerloos op de grond en was niet aanspreekbaar. De politie zoekt twee verdachten. Het tv-programma Bureau Brabant besteedde maandagavond aandacht aan de zaak, die tot dusver uit de media bleef.

Twee vrienden liepen na een avond stappen in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 september richting huis via de Hooghuisstraat in Eindhoven. Daar ging het rond 04.00 uur in de mis. Zonder een duidelijke aanleiding kreeg het tweetal ruzie met twee andere mannen.

Furieus

De ruzie begon met over en weer schelden naar elkaar, waarna een van de vrienden een klap uitdeelde. De man viel hierbij op de grond en werd furieus. Hij stond op en richtte zijn woede op de jongen die hem sloeg. Twee omstanders en de vriend van de jongen wilden de ruzie sussen, maar het escaleerde.

De man sloeg de vriend van de jongen tegen zijn hoofd en viel daarbij op de grond. De andere man gaf hem daarna een harde trap tegen zijn hoofd. De schop was zo hard dat het slachtoffer roerloos op de grond bleef liggen en niet meer reageerde.

Niets herinneren

Een omstander die naast het slachtoffer stond belde het alarmnummer. De twee verdachten gingen er vandoor en vluchtten weg richting de Keizersgracht.

Agenten kwamen naar de plek van de ruzie en zagen de jongen in een plas bloed met een gat in zijn hoofd op de grond liggen. De jongen kwam bij en raakte weer aanspreekbaar. Hij kon zich niets meer herinneren van wat er was gebeurd.

Quote Deze mannen mogen hier niet mee wegkomen Politie

Veel pijn

Met een ambulance werd de jongen naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer had dagenlang veel pijn en kon amper eten of slapen. Door de harde klap en trap liep hij een gat in zijn hoofd en aan de binnenkant van lip op.

Volgens de politie had de harde trap tegen het hoofd van de jongen heel anders kunnen aflopen. ‘Deze mannen mogen hier niet mee wegkomen’, laat de politie weten. ‘Wij willen weten wie de twee verdachten zijn die het slachtoffer zo mishandelden!’

De politie deelt daarom camerabeelden van de mishandeling. Naast de twee verdachten is de politie ook op zoek naar de getuige die de ruzie probeerde te sussen. De getuige wordt opgeroepen zich te melden bij de politie.