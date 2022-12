Jongens van 8 en 11 gooiden vuurwerk: geen straf voor grote brand op woonwagenkamp

Op zondag 6 november brak er brand uit op het woonwagenkamp aan de Brestlaan. Een groot chalet stond al volledig in lichterlaaie toen de brandweer arriveerde. Het vuur sloeg over op twee woonwagens. Zeker tien brandweerwagens konden een enorme ravage niet voorkomen.

De politie kreeg in het onderzoek al snel camerabeelden in handen waarin te zien was dat kinderen vuurwerk naar binnen gooiden. Uit deze beelden kwamen drie minderjarigen naar voren: jongens van 8, 11 en 16 jaar oud. De 16-jarige had gefilmd, maar gooide zelf niet met vuurwerk. Omdat niet is bewezen dat de 16-jarige iets fout heeft gedaan, is ook hij vrijgesproken.