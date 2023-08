Jongeren laten HPV-prik links liggen, maar Emma (21) en Niels (25) nemen hem wel: ‘Dit is belangrijke troep in m'n lijf’

Het leven van Freddie was een lang gevecht, moeder schrijft er nu een boek over

Op een doodgewone donderdagavond gaat de bel bij Wiesje Leithuyser in Eindhoven. Hè nee, geen bezoek, geen zin in, denkt ze. Nogmaals gaat de bel. De politie staat op de stoep. ,,Uw zoon is overleden.” Het is 21 februari 2022.