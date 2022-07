Jongvolwassenen verliezen zich in wereld van fantasy en dragqueens tijdens literatuurfestival in Dynamo

Het is de tweede editie van YALtival. Het festival is een initiatief van boekhandel Van Piere en het jongerencentrum, ,,Dynamo wilde iets doen voor deze doelgroep”, vertelt Jan Verhagen, directeur van Van Piere. ,,En wij hadden in de boekhandel al langer kleinschalige evenementen met literatuur voor jongvolwassenen. We hebben hiermee een manier gevonden om te voorzien in hun behoefte om meer te doen dan alleen lezen.”

Interviews via videoverbinding

Opvallend is dat het op een enkele jongeman na allemaal meisjes en jonge vrouwen zijn. En ook dat fantasy en de wereld van LHBTI en dragqueens veel voorkomen in de verhalen die ontspruiten in het brein van schrijvers als de Amerikaanse Brigid Kemmerer en George Lester uit Engeland.

Een aantal van hen is aanwezig en wordt voor een volle zaal geïnterviewd. De Ierse Sarah Moore Fitzgerald beantwoordt via een videoverbinding vragen over hoe ze haar karakters bedenkt en met een lach bekent ze dat ze echt van hen gaat houden.

Boeken worden in het Engels verslonden

Een van haar grootste fans was de onlangs overleden Joost ofwel NerdyGeekyFanboy. Ze hadden veel online contact en Fitzgerald laat weten dat hij ook invloed had op haar boeken. De interviews gaan in het Engels en dat blijkt voor de meeste toehoorders geen probleem. Een aantal van hen verslindt de boeken van deze auteurs dan ook in de originele taal, weet Verhagen. Net zoals dat TikTok dienst doet om tips en ervaringen uit te wisselen. ,,Dat houden wij goed in de gaten om te zien welke boeken we op voorraad moeten hebben.”

Volledig scherm Yaltival is een boekenevent. Er zijn bekende schrijvers en workshops voor wie wil leren schrijven © DCI Media

Online community

Natuurlijk heeft Van Piere in de entreehal een boekenkraam ingericht. Daar staan Minca, Estee, Marjolein en Nicole even bij te praten. ,,We kiezen bewust wat we willen lezen”, zegt Nicole. Maar daar blijft het niet bij. ,,We zijn ook een online community (de wereld van YAL zit vol Engelse termen, red.).” Ze hebben hun favoriete boeken meegenomen om ze door de auteurs te laten signeren. Vanwege de zenuwen wisten ze nauwelijks wat ze hen wilden vragen, vertellen ze lachend.

Op de eerste verdieping zijn er verschillende workshops. In een zaaltje doen vier schrijfsters voor dertig meisjes en vrouwen een quiz met vragen als ‘Wie van ons heeft een haai als lievelingsdier?’ en ‘Wie was er vroeger verliefd op Leonardo di Caprio?’

Het boek is meestal beter dan de film

Verderop luisteren anderen naar Joan de Ruijter, die hen vraagt een dialoog te schrijven tussen twee mensen. ,,Maar laat ze niet alleen praten, maar ondertussen ook iets doen. En beschrijf wat de hoofdpersoon hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft.”

Na afloop zegt Ymke dat ze niet zo goed is in schrijven, maar dat het nu wel ging. Haar favoriete schrijver is Leigh Bardugo. ,,Het begon met Shadow and Bone. Ik had het eerst op Netflix gezien, maar meestal vind ik het boek beter. Dat klopte en ik was verkocht. Haar karakters vind ik heel boeiend.”