Jordan Teze vertelt waarom hij deze zomer de smaak weer te pakken heeft gekregen bij PSV

Jong PSV pakt met deze talenten de eerste punten: Jason van Duiven gaat door met scoren

EINDHOVEN - De beloften van PSV speelden maandagavond hun eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. Voor de ploeg van Wil Boessen was er direct een zege: Telstar ging er in Eindhoven met 1-0 af. Heel makkelijk ging het allemaal niet, maar dankzij een goal van Jason van Duiven bleven de drie punten dus toch in Eindhoven.