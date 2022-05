Journalist noemde ‘Hitler-boek’ van oud-raadslid ‘antisemitisch’, dat oordeel keurt de rechter goed

EINDHOVEN - Met een snoeiharde recensie over het boek ‘Hitlers Diamanten’ van voormalig gemeenteraadslid in Eindhoven Theo Beenen, is journalist Bart Droog niet over de grens gegaan. Dat oordeelt de rechtbank van Groningen in een zaak die door Beenen was aangespannen.