Jubilerende studentenfoto- en filmclub Dekate Mousa bedacht de tiende muze

De tiende muze, dat is de letterlijke vertaling van Dekate Mousa. De Griekse oudheid kende aanvankelijke negen muzes van kunst en wetenschap, van fotografie en film had immers nog niemand gehoord. Hoe dan ook, op 18 oktober 1961 is er in Eindhoven die tiende muze aan toegevoegd en stortten studenten van de toenmalige Technische Hogeschool zich aanvankelijk vol overgave op een groot filmproject. Dat resulteerde in de speelfim Boter, kaas en eieren, een persiflage op James Bond. ,,Zelfs het ministerie van Binnenlandse zaken en de Landmacht hebben er aan meegewerkt, dat zou nu ondenkbaar zijn", vertelt bestuurslid Levi Baruch van Dekate Mousa, terwijl hij oude foto's van de filmopnamen laat zien.

Veel evenementen

In de beginjaren richtte Dekate Mousa zich vooral op film, onder andere met het vertonen van maatschappij-kritische films en het ontwikkelen van korte films in de doka die de club toen al had. ,,Waarschijnlijk pas in de jaren 70 of 80 is fotografie erbij gekomen", vervolgt Baruch. ,,Waarbij de leden van toen en nu zich vaak en intensief door de stad bewogen om allerlei evenementen op beeld vast te leggen. De Hogeschoolkampioenschappen bijvoorbeeld, concerten in de stad, een brand in het Auditorium op de campus, een zwemfestijn in de Tongelreep en de publieksdagen op de TU/e. Altijd met het doel om met de beste foto thuis te komen.”

Hoffotograaf

De kwaliteit van de fotografie door de jaren heen is nog steeds te zien in het forse archief van de club, sinds ruim vijf jaar gevestigd in gebouw La Luna op de TU/e-campus. Baruch: ,,Een van onze oud-leden, Bart van Overbeeke, heeft van de fotografie uiteindelijk zijn beroep gemaakt en hij is nog steeds ‘hoffotograaf’ van huisorgaan Cursor en de hele TU/e.”

Volledig scherm Frits Philips kreeg in 1993 een serenade van Tuniñas bij de presentatie van de eerste cd Tuna's & Tuniñas. Het was eerste foto-opdracht van de TU/e voor oud-lid van Dekate Mousa en huidig fotograaf Bart van Overbeeke. © foto: Bart van Overbeeke

Interpretaties van thema's

De leden van Dekate Mousa treffen elkaar vandaag de dag regelmatig voor fotouitstapjes, -besprekingen, lezingen of om te werken in hun eigen studio. Ook zij nemen een deel van de fotografie voor de Cursor voor hun rekening. ,,Maar ook met heel andere onderwerpen dagen we elkaar uit er elke keer weer iets moois van te maken, de resultaten daarvan zijn de komende weken te zien bij CKE. Over hoe onze leden de stad zien in interpretaties van ‘My Eindhoven’, van het thema ‘New Beginning’, astrofotografie en beelden van onze lustrumweekenden in Duitsland en België.”

De jubileumexpositie van Dekate Mousa is vanaf dinsdag 7 juni tot en met 25 juni te zien bij CKE op Pastoor Petersstraat 180 in Eindhoven. Open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 22.30 uur en op zaterdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Gratis entree.

Volledig scherm Op deze foto uit 1998 is te zien hoe studenten samen aten in de Mensa, in de inmiddels verdwenen Bunker tegenover het TU/e-terrein. © Bart van Overbeeke