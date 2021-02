Justitie trekt alles uit de kast om relschoppers Eindhoven te berechten

Teekay volgde plunde­raars in Eindhoven filmend tot in de Jumbo: ‘Ze wilden de overheid keihard terugpak­ken’

2 februari Zijn beelden van de plunderingen in Eindhoven gingen heel het internet over. Eindhovenaar Teekay weet waar de enorme woede zit van de jongeren. „Door de avondklok is iedereen gek geworden, ze wilden de overheid keihard terugpakken.”