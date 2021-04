Kappers worstelen met groen of paars haar na gebruik kleurmasker van Andrélon: ‘Dat spul is echt rotzooi’

Het gebruik van het specifieke kleurmasker gaat niet bij iedereen meteen fout. ,,Als je het product gebruikt voor je huidige haarkleur, gaat er niet meteen iets mis", vertelt Arjan Bevers van Avanti Kappers in Helmond. ,,Maar wie blond haar heeft en een masker voor bruin haar gebruikt, loopt de kans dat het goed fout gaat.”



Dat kan overigens ook bij andere haarproducten die verkrijgbaar zijn in de winkels gebeuren, zegt Bevers. ,,Het klinkt ook zo onschuldig, kleurshampoo’. Maar als je componenten moet mengen is het gewoon haarkleuring. Dat spul van Andrélon is echt rotzooi. Daar zitten zulke heftige pigmenten in die achterblijven in het haar. Soms zie je dat niet direct aan de buitenkant, maar als wij in de kapsalon gaan bleken of verven, komen die pigmenten er ineens toch uit.”