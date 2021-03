Kapster Lenie (72) legt na 58 jaar haar schaar neer: ‘Op deze manier kan ik niet werken’

Gemeente Eindhoven weigert mee te betalen aan verlaagde keuken voor rolstoelge­bruik­ster Marisa Secchi

10 maart EINDHOVEN - Eigen schuld of gewoon heel erg veel pech. Dat is de vraag bij de van oorsprong Italiaanse Marisa Secchi (60) uit Eindhoven die na een wonderbaarlijke wederopstanding vorig jaar toch voor de tweede keer in een rolstoel belandde. De gemeente vindt dat ze dat had kunnen weten, en wil niet meebetalen aan het verlagen van haar keuken.