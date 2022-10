Karsu, Jazzanova en jazz-iconen Archie Shepp (85) en Hans Dulfer (82) op jubileum So What’s Next

EINDHOVEN - So What’s Next Jazzfestival viert het laatste weekend van oktober in Muziekgebouw Eindhoven haar 10-jarig jubileum met een bont internationaal gezelschap van populaire nieuwkomers, dj’s en oudgedienden.

Een van de bekende namen is het uit Berlijn afkomstige collectief Jazzanova, dat op zaterdag speelt. Het is het enige optreden van de band in Nederland. Jazzanova brak aan het begin van het millennium door als ‘nu-jazz’-collectief van dj’s en producers. Albums als The Remixes en Blue Note Trip zijn inmiddels klassiekers. Ze treden in Eindhoven aan met een tienkoppig collectief inclusief de in de hiphopscene bekende DJ Amir, die ook zelfstandig een set zal verzorgen.

Jazz-iconen

Naast Jazzanova zijn er op zaterdag optredens van de Turks/Nederlandse ster Karsu, zangeres Lady Blackbird en fusion-iconen Yellowjackets uit Amerika, saxofonist Hans Dulfer (82 inmiddels) en het Archie Shepp Quartet. De 85-jarige Shepp, een van de bekendste nog levende jazz-iconen, wordt speciaal ingevlogen vanuit New York. De saxofonist bracht in 1962 zijn debuutplaat uit en wordt vaak in één adem genoemd met John Coltrane en Sonny Rollins.

De stad in

So What’s Next Jazzfestival Eindhoven is een driedaagse muziekfestival met ‘jazz-artiesten van het nieuwe millennium’. Jazz is het vertrekpunt, maar het festival presenteert ook veel kruisbestuivingen. Het zwaartepunt ligt op zaterdag. Op vrijdag is er een nieuwe clubavond (met onder meer Sven Hammond Band, Adi Oasis en dj’s Turne en Jason Lemonth), en op zondag trekt het festival de stad in met optredens op verschillende locaties.

So What’s Next Jazzfestival, 28, 29, 30 oktober, Muziekgebouw Eindhoven. Zie voor het volledige programma sowhatsnext.nl