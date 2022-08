Kees de Leeuw fotografeert alle ‘levende have’ rond de Dommel: ‘Wind tegen, dan horen de dieren je niet aankomen’

Theo Beerens is de vierde generatie in de slagerij: ‘Ik kan hier uren over praten’

EINDHOVEN – Slagerij Beerens aan de Kruisstraat is een begrip. Het verhaal van deze slagersfamilie is ooit begonnen in Best, daar opende Piet Beerens eind negentiende eeuw een slagerij.

1 augustus