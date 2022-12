Kerst 2022: schrijvers van het ED lieten zich inspireren door songteksten

Update + Video Vliegtuig met 178 passagiers landt ondanks problemen aan boord veilig op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Een vliegtuig met problemen is vrijdagmiddag veilig geland op Eindhoven Airport. In het Boeing 737-toestel van Ryanair zaten 178 mensen. Zij zijn inmiddels het vliegtuig uit. De brandweer kwam naar het vliegveld omdat er volgens de veiligheidsregio ‘iets niet in orde’ was met het toestel.

