Kerstkringloopwinkel haalt bijna 50.000 euro op voor het goede doel

Opnieuw wordt een Bestse basis­school verbouwd tot opvangplek voor vluchtelin­gen uit Oekraïne

BEST - Er komt een tweede opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Best. De gemeente stelt ook het voormalige gebouw van de Wilhelminaschool in de wijk Naastenbest beschikbaar. Dat moet onderdak bieden aan ongeveer zestig mensen.

5 januari