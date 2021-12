Kerstverlichting hindert vliegoefening die in Eindhoven begon: ‘Die man had zijn tuin mooi verlicht’

Duiken met mensen met autisme: doe wat je zegt, zeg wat je gaat doen

EINDHOVEN - Door het volgen van een cursus over autisme wil het kader van de Eindhovense duikclub Scyllus meer inzichten en begrip krijgen over hoe iemand met autisme het leven ervaart. Veel leden van de club zijn bekend met autisme, want duiken is voor hen een ideale sport.

