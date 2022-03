Kinderboek over filosofie: best logisch en helemaal niet ingewikkeld, vindt schrijver uit Nuenen

Mario Jacobs informa­teur in Eindhoven. Oud-wethouder van Tilburg gaat in gesprek met alle partijen

EINDHOVEN - Mario Jacobs, in het dagelijks leven dijkgraaf bij waterschap Aa en Maas, wordt informateur in Eindhoven. Op verzoek van GroenLinks Eindhoven gaat hij de komende tijd in gesprek met afvaardigingen van alle partijen die bij de recente gemeenteraadsverkiezingen zetels in de Eindhovense raad hebben gekregen.

