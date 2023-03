Kinderen St. Antonius Abt in Acht na meivakantie naar de tijdelijke school, als het lukt

De bouwvoorbereidingen op het Merwedeveld in kerkdorp Acht zijn in volle gang. Het streven is dat St. Antonius Abt in de meivakantie kan beginnen met de verhuizing naar de tijdelijke units en dat de kinderen hier na de vakantie starten.

,,Het wordt krap. De wens en de ambitie is er vanuit de gemeente Eindhoven om op tijd klaar te zijn, maar het wordt spannend”, aldus directeur Kim Keesmekers.

Afgebroken voor nieuwbouw

Door een brand van vorig jaar is de school slechts gedeeltelijk te gebruiken. De onderbouw zit op de Maasstraat in Acht. De bovenbouw is op de Normandiëlaan in de wijk Achtse Barrier gehuisvest. Het schoolgebouw in Acht wordt afgebroken voor nieuwbouw. Voordat het zover is, gaat heel de school, samen met kinderopvang Dikkie & Dik, naar de units op het Merwedeveld.

,,Het is fijn als de school weer op een locatie zit, maar we kijken vooral wat goed is voor de kinderen. Veiligheid is het belangrijkste. Alle voorzieningen moeten af zijn en we moeten goed onderwijs kunnen geven”, aldus Keesmekers.

Speeltuin en skatepark blijven

In de week van 27 maart wordt gestart met het plaatsen van de units. De ingang van de school komt aan de Volkerak. Het terrein wordt omheind met een laag hek. Het speeltuintje, skatepark en basketbalveld blijven intact.

Tijdens een informatiebijeenkomst in het Dorpshuis vorige week kregen bezoekers informatie over parkeren en verkeer. Vooral de verkeerssituatie leidt tot zorgen bij omwonenden en ouders. Waar kunnen de kinderen afgezet worden? Komt er een zebrapad? Keesmekers: ,,De gemeente heeft alle vragen meegenomen. Het is beter om van tevoren actie te ondernemen, en niet pas als het misgaat.”