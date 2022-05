Klassieke verdwijntrucs en bloedstollende acrobatiek in show Hans Klok

Tweede Fotofesti­val Eindhoven doet een beroep op de verbeel­dings­kracht

EINDHOVEN - Imagine. Dat is het centrale thema waarop de tweede editie van het Eindhovens FotoFestival is gebouwd. In totaal 29 fotografen, de meesten uit deze regio, leefden zich er op uit. Het resultaat? Een volwassen tentoonstelling die onderverdeeld is in acht subthema's en dit Hemelvaartsweekend te zien is op Sectie-C in Eindhoven.

