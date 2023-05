Kleding ruilen in Meerhoven

Simac gaat over van vader Eric van Schagen op dochter Maartje, maar dat stond niet in de sterren geschreven

VELDHOVEN - Iemand van de eigen familie of toch maar iemand van buiten? IT-dienstverlener Simac is een Veldhovens familiebedrijf. Topman Eric van Schagen, ook bekend als werkgeversvoorman, twijfelde over zijn opvolging. Maar is uiteindelijk overtuigd: ,,Maartje is er klaar voor.”