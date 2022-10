Koninklijke onderscheiding voor Tiny van Dommelen.

Man reist met 46.550 euro contant geld via Eindhoven Airport om Ferrari en Mercedes te kopen

EINDHOVEN - Een Poolse man is donderdagmiddag aangehouden op Eindhoven Airport met 46.550 euro in zijn rugzak. De reiziger verklaarde spaargeld te hebben opgenomen uit zijn bedrijf in Polen om in België een Mercedes en een Ferrari te kopen. Hij wordt verdacht van witwassen.

29 oktober